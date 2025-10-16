В трёх деревнях Омского района появилась сотовая связь

В Омской области завершены работы по установке новых базовых станций сотовой связи в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», который реализуется с 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры Омской области.
В Омском районе установлены три новые базовые станции в деревнях 18 Партсъезда и Калиновка, а также в селе Никоновка. Благодаря этому около 600 местных жителей получили доступ к стабильной сотовой связи.
Улучшение инфраструктуры стало возможным благодаря активному участию местных жителей, которые определили приоритетные населённые пункты для установки станций через ежегодное голосование.
«По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко продолжаем активно работать над повышением качества сотовой связи в нашем регионе. Благодаря федеральному проекту “Устранение цифрового неравенства 2.0” жители области получают возможность пользоваться стабильной и качественной связью», — отметил Максим Макаленко, первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области.