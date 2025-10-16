Ричмонд
В ДГТУ проходит международная конференция, посвященная 95-летию вуза

Более 500 ученых из десяти стран собрались в ДГТУ на научно-практической конференции.

Источник: Комсомольская правда

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) 15 и 16 октября проходит масштабная научно-практическая конференция, объединившая более 500 участников. Мероприятие приурочено к 95-летию университета и нацелено на определение векторов развития науки и образования.

— Мы отмечаем 95-летие нашего вуза, и в рамках этого события на протяжении двух дней проходит международная научно-практическая конференция, демонстрирующая актуальные направления, развиваемые различными научными школами. В таких областях, как строительство, новые материалы, информационные технологии и машиностроение, мы вместе обсуждаем достижения и перспективы, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Ректор также акцентировал внимание на международном статусе события, опровергая мнение об изоляции российской науки. В качестве примера успешного сотрудничества он привел совместный проект с университетом из турецкого города Конья.

— Мы вместе с этим университетом выиграли грант больше 70 миллионов рублей. И сегодня ученые нашего вуза и Университета Коньи работают вместе над материалами, которые будут, я думаю, прорывными в строительстве, — сказал ректор.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ.

Также он отметил амбициозные планы по развитию университета, включая строительство кампуса мирового уровня в Ростове-на-Дону и создание учебного заведения, занимающегося вопросами АПК, в станице Пухляковской.

— Государству необходимы инженеры, конструкторы и технологи для развития оборонной промышленности. Важно поддерживать машиностроение, в том числе те специальности, которым учат в Донском государственном техническом университете, — отметил заместитель президента РАН Геннадий Матишов.

Конференция объединила ученых из разных регионов России и зарубежных стран, таких как Китай, Турция, Сербия и государства Африки. В заключительный день работы она включает в себя пленарное заседание и работу девяти тематических секций.