В деревне Первомайск Оренбургской области открыли модульный медпункт

Жители деревни Первомайск в Оренбургской области будут получать медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе), возведенном при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В лечебном учреждении есть смотровой и процедурный кабинеты, помещения для персонала и хранения медикаментов, зона ожидания для пациентов и санузел. Также здание подключили ко всем инженерным сетям. Получать лечение в новом ФАПе будут жители Первомайска, деревень Сарбаево, Калиновка и хутора Казарма.
Всего по нацпроекту в регионе в 2025 году возведут 30 таких модульных медучреждений. Среди них — ФАПы и врачебные амбулатории.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.