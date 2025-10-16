«Кристалл времени» превратили в прототип ячейки памяти квантового компьютера

Еще в 2012 году нобелевский лауреат Фрэнк Вильчек предсказал существование так называемых кристаллов времени. Они представляют собой экзотически устроенную материю, которая никогда не может прийти в состояние термодинамического равновесия. Благодаря этому, при наблюдении за таким кристаллом нам будет казаться, что он вечно «движется», хотя при этом к нему не прикладывается никакой силы, и в реальности он находится в состоянии покоя.