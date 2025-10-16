Минспорт предложил включить фиджитал-спорт в программу по физкультуре

«Сегодня мы договорились обсудить подготовку к Совету по спорту, межведомственные и общие вопросы в части развития школьного и детско-юношеского спорта, обозначенные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. У нас в повестке — вопросы согласования разрабатываемых Минпросвещения модулей урока физкультуры по видам спорта. Предлагаю также обсудить обновление содержания уроков школьной физкультуры, внедрение новых дисциплин, включая фиджитал-спорт, а также школьных спортивных лиг», — сказал Михаил Дегтярев на рабочей встрече, которая состоялась в Минспорте РФ.