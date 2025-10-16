Минспорт предложил включить фиджитал-спорт в программу по физкультуре

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев предложил включить в программу по физкультуре фиджитал-спорт и лыжные гонки. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
«Сегодня мы договорились обсудить подготовку к Совету по спорту, межведомственные и общие вопросы в части развития школьного и детско-юношеского спорта, обозначенные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. У нас в повестке — вопросы согласования разрабатываемых Минпросвещения модулей урока физкультуры по видам спорта. Предлагаю также обсудить обновление содержания уроков школьной физкультуры, внедрение новых дисциплин, включая фиджитал-спорт, а также школьных спортивных лиг», — сказал Михаил Дегтярев на рабочей встрече, которая состоялась в Минспорте РФ.
Сейчас модули уроков физкультуры проводятся по 32 видам спорта. Включение в программу еще двух дисциплин поддержал министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Фиджитал-спорт — одно из перспективных направлений, и важно популяризировать его среди подрастающего поколения. Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал-спорта. Благодаря президентским программам строительства и капитального ремонта образовательных организаций на сегодняшний день в большинстве школ созданы качественные условия для занятий спортом. В том числе благоустроены прилегающие территории. Создано полноценное спортивное звено», — подчеркнул Сергей Кравцов.
Также на встрече обсудили введение третьего урока физкультуры и дополнительных мер поддержки для более чем 72 тысяч педагогов по этому предмету. Сергей Кравцов предложил совместно с Минспортом РФ провести всероссийский съезд учителей физкультуры.
Кроме того, министры поговорили о развитии «Президентских состязаний», которые с 2023 года проходят не только по летним, но и по зимним видам спорта. Глава Минпросвещения РФ предложил расширить количество категорий участников «Президентских состязаний», чтобы к ним присоединились учащиеся организаций среднего профессионального образования.
На создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей направлен нацпроект «Молодежь и дети». В его центре — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Создавать и улучшать условия для занятий физической активностью, популяризировать массовый спорт и повышать качество жизни россиян, в свою очередь, помогает госпрограмма «Спорт России». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.