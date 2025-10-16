Ричмонд
Омскую гимназию № 88 откроют в середине учебного года

Ранее учеников собирались принять в заведении 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Капитальный ремонт в гимназии № 88 Омска значительно затянулся, она не открылась к началу учебного года. Несмотря на обещания властей завершить работы к 1 сентября, по состоянию на середину октября готовность объекта оценивается лишь в 80%.

Ученики уже пятый год вынуждены заниматься в других школах. В настоящее время дети официально числятся в 88-й гимназии, но продолжают обучение в школе № 40, причем во вторую смену. Администрация Омска прокомментировала ситуацию, пообещав завершить ремонт до конца 2025 года.

Первоначально здание планировали просто обновить, но в ходе работ обнаружились серьезные конструктивные дефекты. В результате старую постройку снесли и начали возводить новую.

Подрядчик — местная фирма «Домострой» — приступила к строительству весной 2024 года. В августе 2025-го мэрия еще уверяла, что гимназия откроет двери для учащихся с 1 сентября.

