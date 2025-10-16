Омскую гимназию № 88 откроют в середине учебного года

Ученики уже пятый год вынуждены заниматься в других школах. В настоящее время дети официально числятся в 88-й гимназии, но продолжают обучение в школе № 40, причем во вторую смену. Администрация Омска прокомментировала ситуацию, пообещав завершить ремонт до конца 2025 года.