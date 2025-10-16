Школьникам из Чечни рассказали о правилах дорожного движения

Ученики школ в Чеченской Республике приняли участие в организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети» всероссийском профилактическом мероприятии «Внимание — дети!», посвященном безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в мэрии города Грозного.
Для школьников провели уроки безопасности и десять практических тренировок на макетах улично-дорожной сети. Кроме того, дети встретились с сотрудниками Госавтоинспекции.
«Безопасность детей — приоритет для системы образования республики. Мы постоянно работаем над формированием у школьников устойчивых практических навыков», — отметила директор школы № 14 города Грозного Таисия Саралиева.
Педагоги отмечают, что в образовательных организациях региона регулярно проводят практические занятия по оказанию первой помощи и симуляции нештатных дорожных ситуаций. Эти мероприятия входят в единый блок воспитательной работы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.