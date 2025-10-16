Где лучше отдохнуть у моря на Новый год и в каких странах купальный сезон в разгаре зимой

Вырваться из холодной зимы в жаркое лето, забыть про лыжи с коньками и сменить пуховики и шапки на шорты и купальник — мечта, которую многие превращают в реальность на Новый год. Отдых в теплых странах в этот период — удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. Куда поехать на новогодние каникулы в 2025/26 году и во сколько это обойдется — в материале «Газеты.Ru».