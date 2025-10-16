Марокко планирует запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главой МИД Марокко Насер Бурита заявил о планах запуска авиарейсов из Касабланки в Санкт-Петербург в целях развития туризма.
«Запустим и рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург для поддержания поступательного развития туристического сектора», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
