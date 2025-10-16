Генерал Кизюн, ставший жертвой аферы с завещанием, умер в 97 лет

Генерал-полковник Кизюн родился в 1928 году в Сибири. Во время Великой Отечественной войны учился и работал на элеваторе, а после школы поступил в Харьковское танковое училище. Проходил службу в Германии, Белоруссии и Прикарпатье, занимал руководящие должности в политуправлениях дивизий, армий и военных округов. Служил также в Сибири, на Дальнем Востоке и в Афганистане. В 1992 году завершил 47-летнюю военную карьеру, уйдя в отставку в звании генерал-полковника, после чего посвятил себя общественной деятельности.