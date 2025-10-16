«По всей стране созданы рейдовые группы». МВД отреагировало на ситуацию с очередями на АЗС после слов Лукашенко

Указанный вопрос Александр Лукашенко попросил поручить министру внутренних дел Ивану Кубракову, «чтобы он там до понедельника навел железный порядок». В пресс-службе МВД уточнили, что во исполнение поручения президента Беларуси по наведению порядка с транспортными средствами, создающими препятствие для движения на АЗС, министр внутренних дел провел совещание с начальниками областных УВД и ГУВД Мингорисполкома.