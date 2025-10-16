«По всей стране созданы рейдовые группы». МВД отреагировало на ситуацию с очередями на АЗС после слов Лукашенко

МВД создало рейдовые группы для контроля на АЗС после слов президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Глава государства во время совещания, которое состоялось 16 октября, сказал про жалобы белорусов на большие очереди на АЗС из-за кофе.
— Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Указанный вопрос Александр Лукашенко попросил поручить министру внутренних дел Ивану Кубракову, «чтобы он там до понедельника навел железный порядок». В пресс-службе МВД уточнили, что во исполнение поручения президента Беларуси по наведению порядка с транспортными средствами, создающими препятствие для движения на АЗС, министр внутренних дел провел совещание с начальниками областных УВД и ГУВД Мингорисполкома.
Иван Кубраков поставил задачу ГАИ проводить постоянный контроль за ситуацией, которая складывается на АЗС, в том числе и с использованием Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, глава МВД поручил оперативно принимать меры реагирования.
«По указанию министра по всей стране созданы рейдовые группы из сотрудников МОБ для мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также проинформировали, что с руководством автозаправок провели профилактические беседы про необходимость соблюдения мер безопасности для посетителей, а также разграничения деятельности по реализации топлива и продаже сопутствующих товаров, продуктов питания.
