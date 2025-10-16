В Ульяновской области завершили ремонт 35 дорожных объектов

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на 35 дорожных объектах в Ульяновской области, сообщили в министерстве транспорта региона.
По информации главы министерства Евгения Лазарева, на 47 участках дорог и 12 искусственных сооружениях реконструкция близится к завершению. Всего в регионе выполнено 93% от запланированного объема ремонтных работ.
Например, в Ульяновске процент выполнения по всем участкам составляет 96%. Полностью завершен ремонт участка улицы Локомотивной, на всех остальных объектах работы находятся на финальной стадии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.