В Чувашии пройдет второй сезон программы «СВОи в бизнесе»

Участники СВО и члены их семей из Чувашии смогут принять участие во втором сезоне образовательной программы «СВОи в бизнесе», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Обучение пройдет 17−21 ноября, сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
«Обучение сочетает теоретическую и практическую части. Участники познакомятся с основами предпринимательства, маркетинга и финансов, узнают, как подготовить бизнес-план, выстроить продажи и привлечь клиентов. Особое внимание уделяется живому взаимодействию. Встречи с наставниками, действующими предпринимателями и экспертами позволяют участникам сразу применять знания на практике», — прокомментировали организаторы.
Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку, заполнив онлайн-форму по ссылке. Первый поток обучения прошел летом и собрал 27 участников, 13 из которых обучались дистанционно. Слушатели второго потока также получат возможность пройти обучение в очном или дистанционном формате, получить поддержку наставников и доступ к актуальным мерам государственной поддержки бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.