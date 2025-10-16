В Чувашии пройдет второй сезон программы «СВОи в бизнесе»

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку, заполнив онлайн-форму по ссылке. Первый поток обучения прошел летом и собрал 27 участников, 13 из которых обучались дистанционно. Слушатели второго потока также получат возможность пройти обучение в очном или дистанционном формате, получить поддержку наставников и доступ к актуальным мерам государственной поддержки бизнеса.