Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет

Организаторы подпольного табачного производства получили сроки в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Двух жителей Ростовской области приговорили к тюремному сроку за крупные операции с нелегальным табаком. Суд установил, что двое мужчин организовали подпольный бизнес по производству и продаже сигарет без обязательной маркировки.

В ходе обысков на их складах были обнаружены огромные партии контрабандной продукции: почти 300 тысяч пачек сигарет и более 110 тонн табачного сырья. Общая стоимость изъятого составила около 40 миллионов рублей.

Суд признал обоих мужчин виновными в производстве и продаже немаркированных товаров, а также в незаконном использовании чужих торговых марок. В качестве наказания они получили по два года и два месяца колонии общего режима.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!