Жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет

Двух жителей Ростовской области приговорили к тюремному сроку за крупные операции с нелегальным табаком. Суд установил, что двое мужчин организовали подпольный бизнес по производству и продаже сигарет без обязательной маркировки.
В ходе обысков на их складах были обнаружены огромные партии контрабандной продукции: почти 300 тысяч пачек сигарет и более 110 тонн табачного сырья. Общая стоимость изъятого составила около 40 миллионов рублей.
Суд признал обоих мужчин виновными в производстве и продаже немаркированных товаров, а также в незаконном использовании чужих торговых марок. В качестве наказания они получили по два года и два месяца колонии общего режима.
