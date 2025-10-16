Патриарх Кирилл призвал духовенство преодолевать недоверие в инфополе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви преодолевать недоверие в информационном поле, передает корреспондент РИА Новости.
«Много конфликтов возникает из-за восприятия событий через искаженную информацию… И это, конечно, серьезно поколебало доверие людей к слову, столь зависимому от обстоятельств. Это проблема не только светского общества: недоверие и подозрительность к информации, возрастающая сложность различения правды и лжи, в том числе распознавание так называемых фейков, создаваемых искусственным интеллектом. Все это сказывается, свидетельствует церковь, делает людей отчасти неспособными воспринимать Благую весть и спасение… Преодоление недоверия в информационном поле, я бы сказал, становится пастырской задачей», — сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
Фестиваль «Вера и слово», проходящий раз в два года — международный фестиваль СМИ, соорганизаторами которого выступают Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси, сообщается на сайте РПЦ. Задачи фестиваля — консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества РПЦ и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ.
В рамках фестиваля планируется проведение круглых столов, мастер-классов, встреч с лидерами общественного мнения, секционная работа по повестке дня, презентации различных информационных и социально-культурных проектов и кинопоказы. В 2025 году фестиваль проходит с 15 по 19 октября.