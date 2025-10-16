Патриарх Кирилл призвал духовенство преодолевать недоверие в инфополе

«Много конфликтов возникает из-за восприятия событий через искаженную информацию… И это, конечно, серьезно поколебало доверие людей к слову, столь зависимому от обстоятельств. Это проблема не только светского общества: недоверие и подозрительность к информации, возрастающая сложность различения правды и лжи, в том числе распознавание так называемых фейков, создаваемых искусственным интеллектом. Все это сказывается, свидетельствует церковь, делает людей отчасти неспособными воспринимать Благую весть и спасение… Преодоление недоверия в информационном поле, я бы сказал, становится пастырской задачей», — сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.