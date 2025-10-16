Совмин объявил республиканский субботник в Беларуси на 25 октября

В пресс-службе добавили, что соответствующее решение подписал премьер-министр Александр Турчин. И уточнили, что деньги, которые будут заработаны от проведения республиканского субботника, пойдут строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции (речь идет про 50%). Еще 50% средств будут оставлены в распоряжении Мингорисполкома, облисполкомов с возможностью направить их на конкретные объекты.