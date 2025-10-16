Ричмонд
Совмин объявил республиканский субботник в Беларуси на 25 октября

Правительство назвало дату республиканского субботника в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин объявил республиканский субботник в Беларуси на 25 октября. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

«Республиканский субботник пройдет в Беларуси 25 октября», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что соответствующее решение подписал премьер-министр Александр Турчин. И уточнили, что деньги, которые будут заработаны от проведения республиканского субботника, пойдут строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции (речь идет про 50%). Еще 50% средств будут оставлены в распоряжении Мингорисполкома, облисполкомов с возможностью направить их на конкретные объекты.

Тем временем мы писали, что жилищный кодекс Беларуси ждут изменения, по которым новым хозяевам квартиры и наследникам будет легче выписать прежних жильцов.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Ранее МВД отреагировало на ситуацию с очередями на АЗС после слов президента Беларуси Александра Лукашенко: «По всей стране созданы рейдовые группы».

