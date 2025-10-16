В Башкирии с начала года на пожарах погиб 161 человек

С начала 2025 года в Башкирии зарегистрировано свыше шести тысяч пожаров. По данным спасательных служб, в этих происшествиях погиб 161 человек.
Особую тревогу вызывает тот факт, что 61 смертельный случай произошел из-за неправильной эксплуатации отопительных печей и электрооборудования. С наступлением холодов эта проблема становится особенно актуальной.
Специалисты Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики подготовили рекомендации для жителей частных домов:
— Регулярно проверяйте состояние печей и каминов, своевременно устраняйте неисправности;
— Все ремонтные работы доверяйте только квалифицированным мастерам;
— Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига;
— Не сушите одежду и сырые дрова на печных поверхностях;
— Следите, чтобы мебель и шторы находились на расстоянии не менее полуметра от отопительных приборов.
