В Башкирии с начала года на пожарах погиб 161 человек

В МЧС назвали основные причины трагедий.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Башкирии зарегистрировано свыше шести тысяч пожаров. По данным спасательных служб, в этих происшествиях погиб 161 человек.

Особую тревогу вызывает тот факт, что 61 смертельный случай произошел из-за неправильной эксплуатации отопительных печей и электрооборудования. С наступлением холодов эта проблема становится особенно актуальной.

Специалисты Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики подготовили рекомендации для жителей частных домов:

— Регулярно проверяйте состояние печей и каминов, своевременно устраняйте неисправности;

— Все ремонтные работы доверяйте только квалифицированным мастерам;

— Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига;

— Не сушите одежду и сырые дрова на печных поверхностях;

— Следите, чтобы мебель и шторы находились на расстоянии не менее полуметра от отопительных приборов.

