«Онкопатруль» с начала года осмотрел более 8,1 тысячи человек в Прикамье

В проекте участвовали хирурги, онкологи, акушеры-гинекологи. Специалисты «Онкопатруля» проводили маммографию, флюорографию, УЗИ. Также у работников предприятий брали анализы крови и мочи, кала на скрытую кровь, а также проводили исследования на определение ракового антигена онкомаркера, ВПЧ-тест. В результате обследований было выявлено 103 предопухолевые патологии и 6 случаев злокачественных новообразований. При обнаружении злокачественных новообразований пациентов сразу направляли в Пермский краевой онкологический диспансер для дальнейшего обследования, наблюдения и лечения.