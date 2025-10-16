«Онкопатруль» с начала года осмотрел более 8,1 тысячи человек в Прикамье

Свыше 8,1 тыс. жителей Пермского края с начала 2025 года прошли обследование на наличие злокачественных образований с помощью проекта «Онкопатруль». Мера поддержки доступна в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Онкопатруль» — это федеральный медицинский проект, целью которого являются профилактика, предупреждение и раннее обнаружение онкологических заболеваний. В Прикамье медики проверяют состояние здоровья работников на предприятиях региона.
В проекте участвовали хирурги, онкологи, акушеры-гинекологи. Специалисты «Онкопатруля» проводили маммографию, флюорографию, УЗИ. Также у работников предприятий брали анализы крови и мочи, кала на скрытую кровь, а также проводили исследования на определение ракового антигена онкомаркера, ВПЧ-тест. В результате обследований было выявлено 103 предопухолевые патологии и 6 случаев злокачественных новообразований. При обнаружении злокачественных новообразований пациентов сразу направляли в Пермский краевой онкологический диспансер для дальнейшего обследования, наблюдения и лечения.
«“Онкопатруль” является не только инструментом по выявлению злокачественных новообразований на ранней стадии, но и важнейшей из инициатив по повышению информированности населения об онкологических заболеваниях. Радует, что сегодня так велико внимание государства к вопросам раннего выявления онкологических заболеваний», — сказал заместитель главного врача Пермского краевого онкодиспансера Антон Жигулев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.