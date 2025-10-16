Ричмонд
Латвия опровергла информацию о массовых депортациях россиян

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис опроверг планы властей по массовой депортации российских граждан. Об этом он рассказал на Латвийском радио 4.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

При этом Козловскис уточнил, что около 500 россиян могут быть депортированы страны из-за несоблюдения требований для получения постоянного вида на жительство.

Министр подтвердил, что отдельные случаи депортации уже имели место и, вероятно, будут происходить в будущем. При этом Козловскис особо отметил, что все подобные решения принимаются в индивидуальном порядке. Об этом пишут «Ведомости».

Как сообщала Politico, Латвия потребовала от более чем 800 граждан России выехать из страны до 13 октября. Отмечалось, что они попали под вторую «волну» корректировок миграционного законодательства. Условиями предоставления статуса постоянного жителя Евросоюза являлись успешная сдача экзамена по государственному языку и предоставление анкетных данных, включающих позицию, осуждающую действия российских властей.

Ранее научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов пояснил, что план Латвии по депортации русскоязычных жителей согласован с действиями западных спецслужб.

