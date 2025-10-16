Ричмонд
«Рыночные тарифы и равные условия для всех»: Правительство Молдовы предлагает Приднестровью при наличии мощной ГРЭС покупать дорогое электричество

Приднестровцам снова придется действовать по принципу: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдовы заявило, что у него есть решения для энергетического кризиса в Приднестровье.

Главное условие — «рыночные тарифы и равные условия для всех».

То есть электричество для приднестровцев будет, но по тарифам Молдовы — самым высоким в Европе. Напомню, электричество сейчас приобретается у Румынии, 1,1 миллиона МВт⋅ч по 116 евро. Для сравнения — Болгария платит 94 евро, Венгрия — 96, Сербия — 90. Также напомню, у Молдавской ГРЭС в Приднестровье Молдова приобретала энергию по 66 долларов. Но это, видимо, слишком противоречило стремлению к «энергонезависимости».

Едва ли приднестровцев это устроит. Достаточно даже вспомнить, как протестовали жители Копанки против подключения газа и электричества по тарифам Молдовы.

Да и дело не только в тарифах. Какие у Молдовы могут быть решения энергетического кризиса Приднестровья? Как в прошлый раз — условия, которые уничтожат экономику региона?

Все эти решения — сплошное лицемерие. А приднестровцам в случае чего, наверняка, снова придется действовать по принципу: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», уточняет bimmold.

