«Рыночные тарифы и равные условия для всех»: Правительство Молдовы предлагает Приднестровью при наличии мощной ГРЭС покупать дорогое электричество

То есть электричество для приднестровцев будет, но по тарифам Молдовы — самым высоким в Европе. Напомню, электричество сейчас приобретается у Румынии, 1,1 миллиона МВт⋅ч по 116 евро. Для сравнения — Болгария платит 94 евро, Венгрия — 96, Сербия — 90. Также напомню, у Молдавской ГРЭС в Приднестровье Молдова приобретала энергию по 66 долларов. Но это, видимо, слишком противоречило стремлению к «энергонезависимости».