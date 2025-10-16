Правительство Молдовы заявило, что у него есть решения для энергетического кризиса в Приднестровье.
Главное условие — «рыночные тарифы и равные условия для всех».
То есть электричество для приднестровцев будет, но по тарифам Молдовы — самым высоким в Европе. Напомню, электричество сейчас приобретается у Румынии, 1,1 миллиона МВт⋅ч по 116 евро. Для сравнения — Болгария платит 94 евро, Венгрия — 96, Сербия — 90. Также напомню, у Молдавской ГРЭС в Приднестровье Молдова приобретала энергию по 66 долларов. Но это, видимо, слишком противоречило стремлению к «энергонезависимости».
Едва ли приднестровцев это устроит. Достаточно даже вспомнить, как протестовали жители Копанки против подключения газа и электричества по тарифам Молдовы.
Да и дело не только в тарифах. Какие у Молдовы могут быть решения энергетического кризиса Приднестровья? Как в прошлый раз — условия, которые уничтожат экономику региона?
Все эти решения — сплошное лицемерие. А приднестровцам в случае чего, наверняка, снова придется действовать по принципу: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», уточняет bimmold.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Главное не то, что человек учился в «неправильной» стране, главное, чтобы он был профессионалом своего дела, а на первое место ставил не личные и партийные, а интересы страны, интересы государства (далее…).
Или в аптеку, или в частную клинику: В больницах Молдовы исчезают жизненно важные препараты для онкобольных — ждем ответа Минздрава.
В соцсетях появилась информация, что, в Национальном онкологическом институте закончился препарат Золадекс (далее…).
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).