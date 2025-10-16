Эксперты фиксируют рост ипотечной активности в Ростовской области

В сентябре текущего года аналитики зафиксировали рост ипотечной активности. При этом объем выдач вырос на 7% по сравнению с августом. А общий объем жилищного кредитования в Ростовской области превысил 48 млрд рублей. Такие данные предоставил Сбер.
Анализ структуры ипотечного кредитования в Ростовской области показал устойчивый интерес местных жителей к приобретению жилья в новостройках, доля таких сделок составила значительную часть — около 75%. Вторичный рынок занял меньшую долю — 18%, тогда как индивидуальные жилые строения составили лишь 5% от общего числа выданных ипотек.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: предоставлено пресс-службой банка.
Рост объемов ипотечного кредитования в регионе отражает положительную реакцию донских заемщиков на смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка России. Стоит напомнить, что ключевая ставка впервые за длительный период уменьшилась в июне текущего года до уровня 20%, затем последовало очередное изменение до 18% в июле, а последняя коррекция до отметки 17% произошла в сентябре. Все ипотечные сделки на первичном рынке осуществляются исключительно с использованием механизма эскроу-счетов, что гарантирует высокую степень защиты инвестиций покупателей новостроек.
— Уверенный рост ипотечного рынка, особенно в последние 2−3 месяца — это яркий индикатор восстановления доверия и покупательской активности жителей Дона. Мы видим, как смягчение денежно-кредитной политики Банка России дает реальный результат, оживляя рынок недвижимости. Дончане активно используют кредитные возможности для улучшения своих жилищных условий. Отмечается также растущая востребованность использования эскроу-счетов: все сделки на первичном рынке проходят по этому надежному механизму, обеспечивая безопасность и прозрачность операций, а главное — спокойствие наших клиентов, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.