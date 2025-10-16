Эксперты фиксируют рост ипотечной активности в Ростовской области

Рост объемов ипотечного кредитования в регионе отражает положительную реакцию донских заемщиков на смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка России. Стоит напомнить, что ключевая ставка впервые за длительный период уменьшилась в июне текущего года до уровня 20%, затем последовало очередное изменение до 18% в июле, а последняя коррекция до отметки 17% произошла в сентябре. Все ипотечные сделки на первичном рынке осуществляются исключительно с использованием механизма эскроу-счетов, что гарантирует высокую степень защиты инвестиций покупателей новостроек.