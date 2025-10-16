Трамвай № 13 изменит маршрут в Новосибирске на четыре дня

В связи с проведением работ по обновлению системы теплоснабжения на улице Мичурина, с 18 по 21 октября движение общественного транспорта будет организовано по измененной схеме.
Как заявили в пресс-службе городской администрации, отрезок трамвайных путей будет недоступен для проезда с 23:59 17 октября до 05:00 22 октября. Данные работы выполняет компания «НТСК».
В течение этого времени трамвайный маршрут № 13 будет действовать от остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Ул. Депутатская». Оборот трамвая будет происходить на трамвайном кольце, расположенном на «Депутатской».
Горожан призывают принимать во внимание корректировки в схеме движения трамваев при планировании своих поездок.