Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай № 13 изменит маршрут в Новосибирске на четыре дня

В течение этого времени трамвайный маршрут № 13 будет действовать от остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Ул. Депутатская».

Источник: РИА "Новости"

В связи с проведением работ по обновлению системы теплоснабжения на улице Мичурина, с 18 по 21 октября движение общественного транспорта будет организовано по измененной схеме.

Как заявили в пресс-службе городской администрации, отрезок трамвайных путей будет недоступен для проезда с 23:59 17 октября до 05:00 22 октября. Данные работы выполняет компания «НТСК».

В течение этого времени трамвайный маршрут № 13 будет действовать от остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Ул. Депутатская». Оборот трамвая будет происходить на трамвайном кольце, расположенном на «Депутатской».

Горожан призывают принимать во внимание корректировки в схеме движения трамваев при планировании своих поездок.