В Уфе началась подготовка к Новому году

В Уфе началась подготовка к Новому году. Об этом сообщил директор УКХиБ администрации города Арсен Латыпов.

Источник: администрация Уфы

Центр городского дизайна разработал концепцию новогоднего оформления для двух ключевых локаций. На площади Ленина появится пиксельная ель, веселые горки, сказочный «пряничный городок», иллюминированные снежинки, арки, звезды, снеговики, лошади, ледяной лабиринт и деревянные лошадки-качалки для самых маленьких.

Фонтан «Часы» получит светодинамическое оформление, вокруг него зальют каток.

На площади Салавата Юлаева установят пиксельную ель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, снеговиков, лошадок-качалок. Не обойдется без горок, декоративных конструкций подсветкой, в числе которых карета, запряженная парой лошадей, и цифровое обозначение наступающего года «2026».