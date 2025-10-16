В Уфе началась подготовка к Новому году

На площади Салавата Юлаева установят пиксельную ель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, снеговиков, лошадок-качалок. Не обойдется без горок, декоративных конструкций подсветкой, в числе которых карета, запряженная парой лошадей, и цифровое обозначение наступающего года «2026».