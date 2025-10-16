В Подмосковье начался капремонт станции Шатура

«В ходе ремонта будут обновлены конструктивные элементы платформы — фундаментные блоки и плиты перекрытия, которые покроют специальным гидроизоляционным материалом. На площади почти 2 тыс. квадратных метров заменят асфальтовое покрытие на долговечную брусчатку, обустроят линию безопасности», — сказали в пресс-службе.
Кроме того, на платформе появится светодиодное освещение, а также обновится визуальная информация — таблички с названием станции и знаки навигации. Для комфортного ожидания поездов на платформе разместят скамейки и урны.
Станция расположена в одноименном городе Московской области и является одной из самых востребованных на направлении: в 2024 году с нее отправились почти 800 тыс. пассажиров.