В прокат вышел фильм «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем

Коэны — наше все: если «Эддингтон» — это «Фарго», то «Битва за битвой», конечно, «Большой Лебовски» (ковер, задающий тон всей комнате, висит на потолке). Ну или почти все, на горизонте еще маячит Спилберг: смирению в вопросе родительства герой Ди Каприо учится в режиме Индианы Джонса, то есть не оказывая существенного влияния на сюжет. В этом смысле гораздо больший вес имеет Шон Пенн, грандиозно изображающий маленький эрегированный половой орган: он приходит в боевую готовность в самом начале картины и дальше натурально стоит колом почти три часа экранного времени. В качестве необходимой разрядки выступает гениально снятая финальная погоня по холмистой трассе, после которой с сеанса выходишь на ватных ногах. За счет всего этого кино про старых леваков, расслабившихся и проморгавших окрепших фашистов, в 2025 году смотрится вполне весело — хотя смешного, конечно, мало. Вива ла революсьон, братишка.