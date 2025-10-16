В Новоузенске Саратовской области благоустроили три общественные территории

«Напомню, в этом году в регионе по федеральной программе должны благоустроить 108 общественных и 59 дворовых территорий, в настоящее время на большей части объектов работы уже завершены. Жители Новоузенска в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выбрали эти локации, и, надеюсь, обновленные общественные пространства будут долго радовать горожан», — сказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Александр Мышев.