В Новоузенске Саратовской области благоустроили три общественные территории

Благоустройство трех общественных территорий завершилось в городе Новоузенске Саратовской области. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Например, на улице Мира установили новую спортивную площадку. Также были приведены в порядок сквер на улице Рабочей и общественная территория на пересечении улиц Московская и Базарная площадь.
«Напомню, в этом году в регионе по федеральной программе должны благоустроить 108 общественных и 59 дворовых территорий, в настоящее время на большей части объектов работы уже завершены. Жители Новоузенска в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выбрали эти локации, и, надеюсь, обновленные общественные пространства будут долго радовать горожан», — сказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.