Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу на 800 учеников в Феодосии планируют построить до конца 2025 года

Строительство школы в Челноковском массиве выходит на завершающий этап.

Источник: Комсомольская правда

В Челноковском массиве завершается строительство новой школы, которая сможет принять 800 учеников. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

На данный момент строительная готовность объекта достигла 88 процентов, и завершение всех работ запланировано на конец текущего года. Пока в помещениях школы еще продолжается монтаж потолков и вентиляционных систем, штукатурка стен, укладка плитки и электромонтажные работы. На крыше устанавливают козырьки.

Параллельно с внутренней отделкой и сборкой мебели на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству: устанавливают наружное освещение и системы видеонаблюдения.