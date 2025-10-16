Школу на 800 учеников в Феодосии планируют построить до конца 2025 года

В Челноковском массиве завершается строительство новой школы, которая сможет принять 800 учеников. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
На данный момент строительная готовность объекта достигла 88 процентов, и завершение всех работ запланировано на конец текущего года. Пока в помещениях школы еще продолжается монтаж потолков и вентиляционных систем, штукатурка стен, укладка плитки и электромонтажные работы. На крыше устанавливают козырьки.
Параллельно с внутренней отделкой и сборкой мебели на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству: устанавливают наружное освещение и системы видеонаблюдения.