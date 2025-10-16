Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разноцветные фасады: в Калининграде отремонтировали 10-этажку на Моспроспекте

Стены облицевали керамической плиткой, входные группы — керамогранитом.

В Калининграде завершен капитальный ремонт фасада и крыши многоэтажного дома № 26−38 на Московском проспекте. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Стены здания облицевали керамической плиткой, входные группы — керамогранитом. Установили новые двери, поручни и пандусы. В ходе работ применялась технология вентилируемых фасадов.

«Архитектурная доминанта дома — это вертикальные панели из бетона. Их также отремонтировали и каждому придали индивидуальность за счёт разных цветов», — подчеркнули в минстрое.

Также в процессе капремонта привели в порядок и общие балконные площадки — заменили остекление и входные конструкции, установили новые ограждения. На доме появилась камера системы «Безопасный город».

Работы профинансированы из регионального бюджета.

Ранее на Московском проспекте уже обновили соседний дом — № 14−22, где также выполнили ремонт фасадов в рамках региональной программы капремонта.