В Таганроге высадят свыше 400 деревьев к Дню древонасаждения

В Таганроге 18 октября состоятся две экологические акции — общеобластной субботник и День древонасаждения. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.
— Объем запланированных работ большой. Поэтому работы хватит всем, — отмечают в администрации. — Начало субботника в 9:00 на Площади Восстания, присоединиться сможет любой желающий.
По данным организаторов, деревья и кустарники появятся более чем на 70 городских территориях. Центральной площадкой акции станет сквер имени Антона Чехова, где высадят двадцать лип.
Всего в этот день в городе высадят свыше 420 деревьев и 360 кустарников.
— Приходите всей семьей и участвуйте в этих прекрасных экологических акциях. Вместе сделаем наш Таганрог чище, зеленее и красивее, — подытожила Светлана Камбулова.