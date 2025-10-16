Ричмонд
В Таганроге высадят свыше 400 деревьев к Дню древонасаждения

18 октября в Таганроге пройдет общеобластной субботник.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге 18 октября состоятся две экологические акции — общеобластной субботник и День древонасаждения. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

— Объем запланированных работ большой. Поэтому работы хватит всем, — отмечают в администрации. — Начало субботника в 9:00 на Площади Восстания, присоединиться сможет любой желающий.

По данным организаторов, деревья и кустарники появятся более чем на 70 городских территориях. Центральной площадкой акции станет сквер имени Антона Чехова, где высадят двадцать лип.

Всего в этот день в городе высадят свыше 420 деревьев и 360 кустарников.

— Приходите всей семьей и участвуйте в этих прекрасных экологических акциях. Вместе сделаем наш Таганрог чище, зеленее и красивее, — подытожила Светлана Камбулова.