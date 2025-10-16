Мировой гроссмейстер Сергей Карякин сразился с кадетами Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
В Симферополе на турнире по шахматам кадеты силовых ведомств пытались показать свой уровень достойному сопернику — многократному чемпиону мира и сенатору от Крыма Сергею Карякину. Спортивное соревнование проводилось впервые и собрало 26 кадет со всего полуострова. Инициатива проведения принадлежит председателю СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.
«Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, огромного интереса к спорту и любви к Родине, — вот сегодня наша основная миссия», — отметил Сергей Карякин.
По информации пресс-службы, кадеты Сергей Блинков, Денис Лебедев, Иван Карпов и Катарина Волкова были в числе лучших. Представители пожарно-спасательного профиля из Симферополя и Красногвардейского район в партиях с международным гроссмейстером смогли продержаться практически до самого финала.
Для участников турнира фотографии с гроссмейстером мира стали хорошим поощрением, а сам турнир — мотивацией для развития.