Мировой гроссмейстер Сергей Карякин сразился с кадетами Крыма

В Симферополе на турнире по шахматам кадеты силовых ведомств пытались показать свой уровень достойному сопернику — многократному чемпиону мира и сенатору от Крыма Сергею Карякину. Спортивное соревнование проводилось впервые и собрало 26 кадет со всего полуострова. Инициатива проведения принадлежит председателю СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.