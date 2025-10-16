Очаги бешенства зафиксировали в 15 районах Воронежской области

25 случаев заражения бешенством среди животных выявили на территории 15 районов Воронежской области с начала 2025 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 15 октября.
Смертельную болезнь обнаружили у восьми кошек, шести собак, семи лисиц, а также у коровы, кабана, белки и хомяка.
В очагах бешенства пострадали 20 человек. Всего с начала года за антирабической помощью в медицинские учреждения обратились с укусами, оцарапываниями и ослюнениями 5945 человек. После контакта с дикими животными помощь врачей потребовалась 206 жителям региона.
Санврачи напомнили воронежцам, что единственным средством защиты от бешенства является своевременная вакцинация.