Очаги бешенства зафиксировали в 15 районах Воронежской области

В очагах бешенства пострадали 20 человек. Всего с начала года за антирабической помощью в медицинские учреждения обратились с укусами, оцарапываниями и ослюнениями 5945 человек. После контакта с дикими животными помощь врачей потребовалась 206 жителям региона.