Километровые пробки сковали Новосибирск вечером 16 октября

Особые нарекания вызвала ситуация на площади Маркса, где движение практически остановилось.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вечером 16 октября образовались масштабные пробки, достигшие уровня в 8 баллов. Особенно сложная обстановка сложилась на основных магистралях правого берега города. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.

Серьезные заторы парализовали движение на Нарымской улице, Красном проспекте, улицах Жуковского, Советской и других. Пробки наблюдались и на левом берегу, в районе Бетонного переезда, однако больше всего жалоб автомобилисты оставляли о площади Маркса.

Оказавшиеся в заторах горожане активно делились эмоциями в соцсетях. Многие водители с юмором иронизировали над ситуацией.

— Это что за второе кольцо ада? — задался вопросом один из них.

Другие автолюбители выражали усталость и надежду на скорое разрешение ситуации. Пользователи предполагали, что проблему сможет решить открытие нового моста.

— Мост откроют, заживем, — оптимистично заметил один из сибиряков.