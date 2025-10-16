В Омске не планируют повышать стоимость проезда в муниципальных автобусах

После публикаций в открытых источниках о подорожании проезда на ряде автобусов власти Омска сделали официальное заявление. Мэрия сообщила об отсутствии планов повышать стоимость проезда на муниципальных маршрутах.
На сегодняшний день изменения затрагивают только частный пассажирский транспорт. Например, маршрутку № 100П, которую обслуживает индивидуальный предприниматель, а также еще 14 маршрутов с нерегулируемыми тарифами.
С 1 ноября стоимость проезда у данных немуниципальных перевозчиков составит от 45 до 80 рублей.
Ранее мы писали, что в Омске скорректировали график движения троллейбусов № 7.