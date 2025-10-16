Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезоне

В числе юных деревьев, которым в ближайшие месяцы предстоит укорениться на территории Волгоградского региона: сосны, акации, вяз, ясень.
По уточненным сведениям областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии масштабную работу предстоит провести специалистам в 22-х лесничествах Волгоградской области.
— Наибольшее количество деревьев высадят в Серафимовичском, Нижнечирском, Старополтавском, Калачевском лесничествах — новые лесокультурные площади здесь появятся на 236 га, — рассказали в Облкомприроды. — Первыми к осенней посадке приступили Старополтавское, Новоаннинское и Ольховское лесничества. На сегодняшний день работы проведены на площади более 40 га.
Всего осенью 2025 года под посадками планируют задействовать более 1200 га лесного фонда. С учетом проведенных весной лесопосадочных работ общая площадь лесовосстановления в этом году составит более 2 тыс. га.
— В этом году значительная часть мероприятий по обновлению лесного фонда реализуется благодаря участию Волгоградского региона в проекте по компенсационному лесовосстановлению. В его рамках зеленые насаждения в том или ином субъекте могут появляться взамен вырубленных для строительства или в результате иной хозяйственной деятельности на территории другого региона, — сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области. — По итогам составленного Рослесхозом за 9 месяцев 2025 года рейтинга Волгоградская область наряду и Иркутской и Саратовской вошла в тройку лидеров по объему проведенных компенсационных работ.