Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезоне

— В этом году значительная часть мероприятий по обновлению лесного фонда реализуется благодаря участию Волгоградского региона в проекте по компенсационному лесовосстановлению. В его рамках зеленые насаждения в том или ином субъекте могут появляться взамен вырубленных для строительства или в результате иной хозяйственной деятельности на территории другого региона, — сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области. — По итогам составленного Рослесхозом за 9 месяцев 2025 года рейтинга Волгоградская область наряду и Иркутской и Саратовской вошла в тройку лидеров по объему проведенных компенсационных работ.