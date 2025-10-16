В Башкирии заработают сельскохозяйственные ярмарки

В предстоящие выходные, с 17 по 19 октября, во многих населенных пунктах Башкирии пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в министерстве торговли и услуг республики, здесь можно будет приобрести свежие и натуральные продукты, произведенные местными фермерами и сельхозпредприятиями.
Всего за три дня в разных городах и районах региона организуют 63 торговые площадки. Полный список адресов, по которым разместятся ярмарки, а также контактная информация для уточнения деталей размещены на официальном сайте министерства торговли Башкирии.
