В Башкирии заработают сельскохозяйственные ярмарки

В предстоящие выходные, с 17 по 19 октября, во многих населенных пунктах Башкирии пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в министерстве торговли и услуг республики, здесь можно будет приобрести свежие и натуральные продукты, произведенные местными фермерами и сельхозпредприятиями.