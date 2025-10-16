Исполнявшую песни иноагентов петербургскую певицу Наоко арестовали на 13 суток

«11.10.2025 с 20 часов 30 минут по 22 часа 00 минут Логинова, находясь в общественном месте у вестибюля станции метрополитена “Восстания-2”, организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией г. СПб. Таким образом, своим действиями ~Логинова привлекла внимание неопределенного круга лиц, создавая тем самым массовое скопление граждан~», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.