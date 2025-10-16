Ричмонд
Мингорисполком высказался о зачистке частного сектора в Минске

Мингорисполком сказал про снос частного сектора в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком высказался о зачистке частного сектора в Минске. Подробности во время пресс-конференции сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, передает БелТА.

Представитель Мингорисполкома уточнила, что на территории Минска идет зачистка частного сектора, снос двухэтажных жилых домов. Она уточнила, что в основном это реконструируемые территории. По ее словам, указанные площадки коммерческим заказчикам не предоставляются, аукционы для строительства жилья в Минске не проводятся.

— Все эти площадки зачищаются и на них строится жилье только коммунальными предприятиями города и только для граждан, состоящих на учете нуждающихся, — пояснила Ирина Гонтарева.

Глава комитета строительства и инвестиций обратила внимание, что все те площадки, которые были зачищены в предыдущие годы, находятся в работе.

— Уже скоро будет закончена застройка микрорайона Лошица. Также произведен основной снос частного сектора по проспекту Дзержинского, — подчеркнула представитель Мингорисполкома.

Кстати, жилищный кодекс Беларуси ждут изменения, по которым новым хозяевам квартиры и наследникам будет легче выписать прежних жильцов.

Тем временем Мингорисполком раскрыл детали строительства нового жилого района в Минске.

Вместе с тем самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.