Мингорисполком высказался о зачистке частного сектора в Минске

Представитель Мингорисполкома уточнила, что на территории Минска идет зачистка частного сектора, снос двухэтажных жилых домов. Она уточнила, что в основном это реконструируемые территории. По ее словам, указанные площадки коммерческим заказчикам не предоставляются, аукционы для строительства жилья в Минске не проводятся.