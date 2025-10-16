Стипендию для спортсменов Ленобласти поднимут до 36 тысяч рублей с 2026 года

Стипендии для спортсменов Ленобласти вырастут с нового года — до 36 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
В Ленинградской области значительно увеличилось число спортсменов, получающих государственные стипендии за свои достижения. Если год назад их количество не достигало и двухсот человек, то в 2025 году этот показатель вырос сразу на 20%, составив 238 человек. Единственным условием для получения выплаты являются высокие спортивные результаты.
— С 1 января 2026 года повысит размер этих стипендий для спортсменов, представляющих Ленобласть в сборных командах России, а также для их тренеров, — рассказал Дрозденко в своих соцсетях.
Согласно новым нормативам, минимальная ежемесячная выплата составит 13 тысяч рублей, а максимальная достигнет 36 тысяч рублей. Решение направлено на поддержку регионального спорта и поддержку спортсменов, демонстрирующих выдающиеся результаты.