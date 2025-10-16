Стипендию для спортсменов Ленобласти поднимут до 36 тысяч рублей с 2026 года

В Ленинградской области значительно увеличилось число спортсменов, получающих государственные стипендии за свои достижения. Если год назад их количество не достигало и двухсот человек, то в 2025 году этот показатель вырос сразу на 20%, составив 238 человек. Единственным условием для получения выплаты являются высокие спортивные результаты.