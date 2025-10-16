Жители Кишинева вздохнули с облегчением: Санитарный налог на 2025 год отменён, а ведь многие его уже оплатили

Муниципальный совет столицы большинством голосов (38 советников) принял долгожданное решение, аннулировав санитарный налог на 2025 год. Этому предшествовала настоящая «битва» между фракциями.
Сторонники отмены назвали налог «лишним финансовым бременем» для жителей. Их оппоненты, в свою очередь, били тревогу, предупреждая, что такой шаг может пробить серьёзную дыру в городском бюджете и лишить столицу средств, необходимых для поддержания чистоты.
Тем не менее, налог, который многие считали несправедливым, официально уходит в историю.
