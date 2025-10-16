Ричмонд
Стало известно, когда в Евпатории включат отопление

Юрьев: отопительный сезон в Евпатории начнется 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 20 октября, в Евпатории планируют начать отопительный сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.

По его словам, отопление включат в восемь утра. В это время начнется поэтапная подача тепла в социальные объекты. Далее отопление включат в жилых домах. Руководитель администрации отметил, что для полного запуска системы нужно время. Поэтому градоначальник призвал жителей набраться терпения.

«В случае завоздушивания системы жителям многоквартирных домов необходимо обращаться в управляющую компанию», — заключил Юрьев.