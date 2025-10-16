Стало известно, когда в Евпатории включат отопление

По его словам, отопление включат в восемь утра. В это время начнется поэтапная подача тепла в социальные объекты. Далее отопление включат в жилых домах. Руководитель администрации отметил, что для полного запуска системы нужно время. Поэтому градоначальник призвал жителей набраться терпения.