Ростовская область вошла в тройку лидеров России по агроэкспорту

Ростовская область вошла в тройку регионов России с самым высоким экспортным потенциалом агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в правительстве региона. Согласно обновленному рейтингу Федерального центра «Агроэкспорт», в числе лидеров также Белгородская и Воронежская области.
— Такой результат доказывает, что продукция донских предприятий АПК и фермеров конкурентоспособна и востребована в мире. Будем и дальше работать над увеличением экспортного потенциала региона, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
По данным областного минсельхозпрода, на данный момент донская продукция поставляется в 100 стран мира. Ведется работа по расширению поставок в государства с растущим спросом на продовольствие, а также увеличению ассортимента товаров с высокой добавленной стоимостью.
