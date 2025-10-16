Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 17 октября 2025

Свет частично отключат в Иркутске 17 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 17 октября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с плановыми ремонтными работами, которые пройдут на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 17 октября 2025.

Без света останется множество улиц, в том числе Розы Люксембург, Щербакова, Карла Либкнехта, Байкальская, Советская, Чапаева, Фрунзе, Юрия Тена, Лермонтова и другие. Кому-то придется провести без удобств всего пару часов ночью, но некоторым сибирякам придется сидеть без электричества весь день.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 17 октября 2025, представлена в фотокарточках ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском восстановили электричество после аварии.