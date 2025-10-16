Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 17 октября 2025

Отключение света в Иркутске 17 октября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с плановыми ремонтными работами, которые пройдут на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 17 октября 2025.
Без света останется множество улиц, в том числе Розы Люксембург, Щербакова, Карла Либкнехта, Байкальская, Советская, Чапаева, Фрунзе, Юрия Тена, Лермонтова и другие. Кому-то придется провести без удобств всего пару часов ночью, но некоторым сибирякам придется сидеть без электричества весь день.
Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 17 октября 2025, представлена в фотокарточках ниже.
Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском восстановили электричество после аварии.