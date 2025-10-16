Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 17 октября 2025

Без света останется множество улиц, в том числе Розы Люксембург, Щербакова, Карла Либкнехта, Байкальская, Советская, Чапаева, Фрунзе, Юрия Тена, Лермонтова и другие. Кому-то придется провести без удобств всего пару часов ночью, но некоторым сибирякам придется сидеть без электричества весь день.