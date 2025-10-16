В Нефтекамске отметили День Республики Башкортостан

Праздничный концерт, посвященный Дню Республики Башкортостан, провели в Нефтекамске в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Мероприятия проходили в жилом районе Центр, у поющего фонтана. Концертная программа была разнообразной. На сцене выступали городские артисты с песнями на башкирском, русском и других языках, а танцевальные коллективы показали номера, отражающие многообразие национальных традиций.
Кроме того, в этот день в городе проходила осенняя ярмарка, где можно было найти свежие овощи и фрукты, выращенные местными фермерами, мясо, молочные продукты, сыр и мед. Также посетители могли приобрести изделия ручной работы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.