Российские легкоатлеты обновили 8 рекордов страны за 76 дней

Российские легкоатлеты с 21 июля по 5 октября обновили 8 рекордов страны, в том числе державшиеся на протяжении десятков лет, сообщили в Федерации легкой атлетики России.
Например, первый рекорд сезона 21 июля в беге на 400 метров, установленный 45 лет назад, побил 18-летний Алексей Данилов из Воронежской области. Он пробежал дистанцию за 44,56 секунды.
Спустя 4 дня на дистанции 100 метров выдающийся результат показал 21-летний житель Красноярского края Константин Крылов — 10,04 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Николаю Юмшанову, который в 1986 году показал на стометровке время 10,1 секунды, и Андрею Епишину, сумевшему повторить это достижение в 2006 году.
На следующий день после Крылова спортсменка из Нижневартовска Лилия Мендаева установила новый рекорд России на чемпионате по бегу на одну милю, который прошел в Москве. Ее результат — 4 минуты 32,3 секунды. Также рекорды обновили петербуржец Федор Иванов, Владимир Никитин из Пермского края и Светлана Аплачкина из Воронежской области.
