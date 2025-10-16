Российские легкоатлеты обновили 8 рекордов страны за 76 дней

На следующий день после Крылова спортсменка из Нижневартовска Лилия Мендаева установила новый рекорд России на чемпионате по бегу на одну милю, который прошел в Москве. Ее результат — 4 минуты 32,3 секунды. Также рекорды обновили петербуржец Федор Иванов, Владимир Никитин из Пермского края и Светлана Аплачкина из Воронежской области.