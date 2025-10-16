В Орехово-Зуеве завершили капитальный ремонт стадиона «Торпедо»

Капитальный ремонт стадиона «Торпедо» в подмосковном Орехово-Зуеве провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики области.
Строители обновили поле и беговые дорожки, привели в порядок спортивные залы и раздевалки, заменили инженерные сети, окна, двери, фасад и кровлю здания. Кроме того, на территории построили дополнительное футбольное поле, установили системы вентиляции и кондиционирования, трибуны у хоккейной коробки.
Общая площадь комплекса составляет 24,5 тыс. кв. м, а трибуны рассчитаны почти на тысячу человек. «Торпедо» — это база футбольной спортшколы «Спартак-Орехово», а зимой хоккейная площадка превращается в каток, открытый для всех желающих.
«Уже на этой неделе откроем обновленный стадион “Торпедо”. До конца года завершим работы по обновлению спортивных объектов в Люберцах, Клину, Егорьевске и других округах», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.