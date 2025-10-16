Перед выходом на линию неисправностей не выявили. В метро Петербурга рассказали о причине утреннего сбоя

Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена, в утренний час пик на «красной» ветке метро возникла техническая неисправность у состава модели «Балтиец». Из-за отказа состава было временно остановлено движение поездов между станциями «Академическая» и «Девяткино». Неисправный поезд увели в электродепо с уменьшенной скоростью, что заняло значительное время.