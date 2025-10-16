Перед выходом на линию неисправностей не выявили. В метро Петербурга рассказали о причине утреннего сбоя

Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена, в утренний час пик на «красной» ветке метро возникла техническая неисправность у состава модели «Балтиец». Из-за отказа состава было временно остановлено движение поездов между станциями «Академическая» и «Девяткино». Неисправный поезд увели в электродепо с уменьшенной скоростью, что заняло значительное время.
«При подготовке к выходу на линию поезд был осмотрен техническим персоналом депо, неисправностей не наблюдалось», — отметил начальник Службы подвижного состава Петербургского метрополитена Роман Екимов. Причину неисправности будет устанавливать комиссия из представителей метро и завода-изготовителя, добавил он.
Неисправный состав временно направили в депо «Северное». «Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе метро.
Из-за сбоя в четверг утром поезда в метро следовали с увеличенным интервалом, а некоторые станции, в том числе загруженную «Девяткино», закрывали на вход. Станции были переполнены пассажирами, а сервисы такси взвинтили цены на фоне коллапса. Открывать станции и восстанавливать движение начали около 9 часов утра.
По данным «Фонтанки», неисправность случилась не на последнем, 37-м составе «Балтиец», который накануне вышел на линию. Напомним, новые вагоны производства «Трансмашхолдинга» поставляют в Петербург по лизинговому контракту. Первой обновки получила именно Кировско-Выборгская линия метро.