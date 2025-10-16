КТТУ ответило на возмущение краснодарцев по поводу дверей в транспорте

В КТТУ пояснили свою позицию. Представители предприятия отметили, что система адресного открытия дверей успешно применяется во многих крупных городах России. Она доказала свою эффективность, помогая поддерживать комфортную температуру в салоне круглый год — летом от жары, а зимой от холода. Руководство транспортного предприятия считает, что эта система необходима для комфорта пассажиров, несмотря на текущие жалобы.