КТТУ ответило на возмущение краснодарцев по поводу дверей в транспорте

Отменять систему адресного открытия дверей в транспорте Краснодара не будут.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением осени жители Краснодара стали активно жаловаться на систему адресного открытия дверей в общественном транспорте. Многие пассажиры обращались в КТТУ через социальные сети, требуя отменить эту практику. Но в КТТУ ответили: кнопки останутся.

«Отмена этой практики в новом подвижном составе МУП “КТТУ” не планируется», — сообщили в МЦУ Краснодара.

В КТТУ пояснили свою позицию. Представители предприятия отметили, что система адресного открытия дверей успешно применяется во многих крупных городах России. Она доказала свою эффективность, помогая поддерживать комфортную температуру в салоне круглый год — летом от жары, а зимой от холода. Руководство транспортного предприятия считает, что эта система необходима для комфорта пассажиров, несмотря на текущие жалобы.