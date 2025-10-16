В колледжах и техникумах Воронежской области пройдет день открытых дверей

Единый день открытых дверей пройдет в техникумах и колледжах Воронежской области 18 октября по федпроекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Свои двери для учеников 8−11-х классов откроют более 40 учебных заведений. Школьники и родители смогут познакомиться с техникумом или колледжем, узнать об образовательных программах. Также пройдут профессиональные пробы — интерактивные встречи, включающие практические занятия под руководством опытных мастеров и педагогов. А для родителей будет организовано отдельное собрание, где они проконсультируются и зададут вопросы представителям работодателей, органов исполнительной власти и администрации образовательных учреждений.
Кроме того, гости смогут посетить с экскурсиями площадки работодателей, входящих в кластер «Профессионалитета». Это позволит оценить практическую направленность учебного процесса, перспективы стажировок и трудоустройства по окончании обучения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.