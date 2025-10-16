В колледжах и техникумах Воронежской области пройдет день открытых дверей

Свои двери для учеников 8−11-х классов откроют более 40 учебных заведений. Школьники и родители смогут познакомиться с техникумом или колледжем, узнать об образовательных программах. Также пройдут профессиональные пробы — интерактивные встречи, включающие практические занятия под руководством опытных мастеров и педагогов. А для родителей будет организовано отдельное собрание, где они проконсультируются и зададут вопросы представителям работодателей, органов исполнительной власти и администрации образовательных учреждений.