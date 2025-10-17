Ричмонд
Как россияне относятся к новым ограничениям на продажу алкоголя: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о новых инициативах по ограничению продажи алкоголя, их влиянии на уровень потребления и эффективных мерах для снижения употребления спиртного.

Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 15—16 октября 2025 года. В опросе приняли участие более 17 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Более половины россиян (65%) считают, что вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольных напитков в России не нужно, и действующих мер достаточно. 15% занимают противоположную позицию и выступают за введение новых ограничений. 11% думают, что дополнительные ограничения скорее не нужны, а 7% — наоборот, что скорее нужны, чем нет.

Влияние новых ограничений на уровень потребления алкоголя

По мнению 69% респондентов, которые выступают против введения дополнительных ограничений, новые меры не повлияют на уровень потребления алкоголя.

19% считают, что дополнительные ограничения приведут к росту потребления, 7% полагают, что потребление алкоголя незначительно снизится, 4% что, наоборот, незначительно вырастет, а менее 1% ожидают значительного снижения.

Среди респондентов, которые поддерживают введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя, почти 37% считают, что это приведет к незначительному снижению потребления. 24% полагают, что потребление алкоголя никак не изменится, 28% — что значительно снизится, порядка 8% — что вырастет значительно или незначительно.

Меры для снижения потребления алкоголя

Мы поинтересовались у россиян, какие меры, кроме ограничительных, могли бы способствовать снижению уровня потребления алкоголя в обществе, здесь предлагалось выбрать несколько вариантов ответа. 55% респондентов, которые не поддерживают введение дополнительных ограничений, выступают за пропаганду здорового образа жизни, 43% — за жесткие меры наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним, 32% считают полезными просветительские кампании о вреде алкоголя, 23% поддерживают полный запрет рекламы и демонстрации алкоголя в кино, ТВ и сети, 4% — повышение цен и акцизов. При этом 18% уверены, что никаких дополнительных мер не требуется.

Среди респондентов, которые поддерживают введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя, лишь 1% считают, что кроме ограничительных мер других шагов не требуется. Остальные указывают иные способы воздействия:

  • жесткие меры наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним — 69%;
  • пропаганда здорового образа жизни — 68%;
  • полный запрет рекламы и демонстрации алкоголя в кино, ТВ и сети — 60%;
  • просветительские кампании о вреде алкоголя — 50%;
  • повышение цен и акцизов — 32%;

Ограничение времени продажи алкоголя

Идею продажи алкоголя в магазинах только с 11:00 до 19:00 полностью поддерживают 61% респондентов. Скорее поддерживают — 20%, скорее не поддерживают — 11%, и лишь 5% категорически против таких мер, 3% затруднились ответить.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области алкоголь в будни можно купить только с 12:00 до 14:00, а в выходные — с 8:00 до 23:00. 39% опрошенных относятся к этой мере положительно и считают, что ее стоит распространить на другие регионы. 22% оценивают ее скорее положительно, чем отрицательно, 15% относятся нейтрально, 13% — скорее отрицательно, чем положительно, а 8% — отрицательно, считая, что мера чрезмерна. 3% затруднились с ответом.

Ограничения продажи алкоголя в выходные и праздничные дни

Если говорить об ограничении продажи алкоголя в выходные и праздничные дни, полный запрет поддерживают 51% опрошенных, только ограничение времени продажи — 33%, не поддерживают дополнительные ограничения на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни — 15%. Затруднились ответить 1%.

Ограничение продажи алкоголя в заведениях, ориентированных на семьи с детьми

Большинство россиян (84%) поддерживают идею полного запрета продажи алкоголя в заведениях, ориентированных на семьи с детьми.

9% скорее поддерживают, 3% — скорее против, и лишь 2% категорически против подобных мер. Еще 2% затруднились ответить.