Как россияне относятся к новым ограничениям на продажу алкоголя: результаты опроса Новостей Mail

С 1 марта 2025 года в Вологодской области алкоголь в будни можно купить только с 12:00 до 14:00, а в выходные — с 8:00 до 23:00. 39% опрошенных относятся к этой мере положительно и считают, что ее стоит распространить на другие регионы. 22% оценивают ее скорее положительно, чем отрицательно, 15% относятся нейтрально, 13% — скорее отрицательно, чем положительно, а 8% — отрицательно, считая, что мера чрезмерна. 3% затруднились с ответом.