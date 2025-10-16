СК Беларуси: спецпроизводство начато против трех участников террористической организации «Полк Калиновского»

СК Беларуси начал спецпроизводство против террористов из «Полка Калиновского». Подробности рассказали в Следственном комитете, пишет Sputnik.by.
Согласно информации, в отношении Павла Шурмея было начато специальное производство. Он обвиняется по статься, предусматривающим наказание за создание преступной организации или участие в ней, за участие в террористической организации, оскорбление представителя власти, финансирование экстремизма и ряд других.
В прошлом фигурант занимался академической греблей, дважды входил в олимпийскую сборную Беларуси (речь идет про 2004 и 2008 годы). С 2022 он принимает участие в указанной террористической организации и других подобных формированиях.
Вместе с тем СК начал спецпроизводство и в отношении Дениса Прохорова. Он известен как один из ведущих боевиков террористической организации. Его обвиняют по такому же списку статей, как и Шурмея.
В СК отметили, что также специальное производство начали и в отношении Вадима Кабанчука. В 2022 году он вступил в названную террористическую организацию, а позднее из нее ушел.
